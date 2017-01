50 Nuances Plus Sombres : Nouvelle vidéo

Anastasia Steele (Dakota Johnson) va être mise à rude épreuve dans 50 nuances plus sombres, second volet de la saga érotique 50 nuances de Grey. C’est ce que révèle le nouveau teaser du film, dont la sortie très attendue est prévue pour le 8 février. Dans cette nouvelle adaptation, Christian Grey tente de reconquérir la jeune femme, après que celle-ci a mis un terme à leur relation. Au menu, un dîner de retrouvailles et une réconciliation hot sous la couette… ou plutôt sous la douche.

Mais cette nouvelle bande- annonce révèle aussi une ambiance très pesante. Anastasia est harcelée par une mystérieuse brune, malmenée par son patron, menacée par une arme à feu. Elle sera aussi confrontée aux fantômes du passé de Christian Grey (Jamie Dornan)… Une ex très encombrante, ainsi que Mrs Robinson (Kim Basinger), celle qui a initié l’homme d’affaires aux pratiques SM.