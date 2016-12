Angelina Jolie est apparue très amaigrie pour sa première sortie en public

Angelina Jolie, serait en pleine “agonie” comme l’a confié un proche au magazine “People”. Déjà qu’elle était extrêmement maigre avant l’annonce de ce divorce, elle n’est pas prête de reprendre du poids. En témoigne, les photos de sa première sortie en public publiées cette semaine. La comédienne est très amaigrie et ne porte plus son alliance. Selon “Radar Online”, elle ne pèserait plus que 34 kilos.

🆕 Angelina Jolie leaving the hotel, in Los Angeles. pic.twitter.com/CFsXoqji7k — Angelina Jolie (@joliestweet) 9 décembre 2016