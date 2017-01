Ariane Grande se clashe avec un fan

Ariana Grande commandait un repas à emporter avec son copain, le rappeur Mac Miller. Un fan est venu discuter avec eux et a dit au rappeur “Ariana est trop bonne mec, je vois pourquoi tu la ba….s !” N’ayant pas apprécié (et on la comprend) Ariana a partagé un message sur Twitter :



“Ca peut paraître dérisoire pour certains mais je me suis sentie très mal et réifiée. J’étais assise juste à côté quand il a dit ça. Je suis très blessée et pensive depuis ce moment. Ce genre de trucs arrive tout le temps et c’est en partie pour ça que les femmes ressentent de la peur et de l’impuissance. Je ne suis pas un bout de viande qu’un homme exploite pour son plaisir personnel. Je suis un être humain dans une relation avec un homme qui me traite avec amour et respect. Ça me fait mal au cœur que tant de jeunes gens tiennent ce genre de propos sur les femmes et les réifient sans aucun problème apparent. J’ai eu envie de partager avec vous cette expérience de ce soir parce que je sais que la plupart des femmes connaissent cette sensation quand un homme parle mal d’elles publiquement où les traitent mal en public. Il faut que l’on parle de ces moments ouvertement, parce qu’ils sont dangereux et restent en nous telle une honte. Il faut qu’on les partage et qu’on se fasse entendre quand quelque chose nous met mal à l’aise, car si on ne le fait pas, ça va continuer. Nous ne sommes pas des objets ou des trophées. Nous sommes des REINES !”