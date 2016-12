Depuis 2014, Billy Crawford vit une histoire d’amour avec Coleen Garcia, une actrice qu’il a rencontrée aux Philippines. Il a enfin fait sa demande et on a appris la bonne nouvelle sur Instagram. Billy Crawford a dévoilé une photo où on le voit passer la bague au doigt de sa chérie. De son côté, Coleen Garcia a posté une photo où on voit les deux amoureux qui s’apprêtent à s’embrasser. Sur une vidéo, on peut apercevoir la bague qu’a choisie Billy Crawford. On leur souhaite d’être heureux !

#my everything said yes!!! Thank You Jesus for this amazing angel You have Blessed me with! I'm still stunned and HAPPYYYYYY 😍😁😁😁😁 Une photo publiée par Billy Crawford (@billyjoecrawford) le 20 Déc. 2016 à 21h18 PST

My forever ❤ (📷 @dominicroque) Une photo publiée par Coleen Garcia 💋 (@coleengarcia) le 20 Déc. 2016 à 18h55 PST