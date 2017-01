Blessée et humiliée, Mariah Carey veut tout arrêter

En concert à Times Square pour fêter le passage à la nouvelle année, Mariah Carey a déçu ses fans à cause de divers problèmes techniques. Dans un premier temps, elle a accusé la production de Dick Clark de sabotage pour faire de l’audience. Aujourd’hui dans un message audio, elle s’adresse directement à son public.

“Je n’ai pas vraiment évoqué ce qui s’était passé au Nouvel an, je voudrais le faire en temps voulu”, déclare Mariah sur Twitter. “Je voudrais que tout le monde sache que je suis arrivée au réveillon de New York de très bonne humeur et que j’avais envie de célébrer ce beau moment avec le monde.”

“C’est une honte que nous ayons été entre les mains d’une équipe de production avec des problèmes techniques et qui a choisi de profiter de circons­tances hors de notre contrôle”, poursuit la diva de 46 ans, souvent moquée pour son caractère difficile.

Elle rappelle les circonstances du concert. “Ce n’est pas simple pour un artiste de chan­ter et de s’entendre en plein milieu de Times Square avec tout le bruit, le froid glacial, la fumée des machines à fumée et des milliers de personnes qui font la fête, surtout quand les oreillettes ne marchent pas.”

Mariah affirme: “Ils se sont joué de moi. C’est devenu un opportunité de m’humilier moi, et tout ceux qui voulaient fêter le nouvel an avec moi.” Blessée par cette polémique, la chanteuse a ensuite expliqué qu’elle allait faire une pause loin des médias.