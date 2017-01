Spotify a dévoilé le classement des chansons les plus écoutées lors des 12 coups de minuit. Le grand gagnant est Starboy de The Weeknd.

1. Starboy (The Weeknd)

2. closer ( The Chainsmokers)

3. Rockabye ( Clean Bandit feat Sean Paul & Anne-Marie)

4. Let Me Love You ( DJ Snake)

5. One Dance ( Drake)

6. Don’t Wanna Know ( Maroon 5)

7. 24k Magic ( Bruno Mars)

8. Black Beatles ( Rae Sremmurd)

9. I Feel It Coming ( The Weeknd)

10. Fake Love ( Drake)