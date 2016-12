Clara Morgane, récolte 100 000€ de dons pour les sans-abri

Clara Morgane s’est associée avec la jeune association Action Froid qui vient en aide aux sans-abri en leur apportant de quoi se réchauffer. Son objectif, récolter des dons, des vêtements, des couvertures et de l’argent pour l’association qui aide les sans domicile fixe lors des grandes vagues de froid. #RéchauffonsLesCoeurs de Clara a permis de récolter plus de 100 000 euros de dons en trois jours à peine. Tout au long du week-end, Clara Morgane était en mission avec l’aide de quelques personnalités mais surtout de la générosité de nombreux anonymes et des marques partenaires. Avec un total de 100 000 euros de dons en trois petits jours, l’opération #RéchauffonsLesCoeurs est un véritable succès.