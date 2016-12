David Ginola quitte sa femme et part avec un mannequin

David Ginola aurait trompé puis quitté sa femme pour se mettre avec une jeune top-model, Maeva Denat. Selon les informations par le journal anglais The Sun, David Ginola aurait quitté sa femme Caroline, avec laquelle il partageait sa vie depuis 25 ans. Une source a dévoilé au Sun que David Ginola ” souhaite vivre sa vie à fond ” après avoir frôlé la mort plus tôt cette année à la suite d’un malaise cardiaque, sauvé in extremis par Matt Pokora. L’ancienne compagne de David Ginola , aurait décidé de reprendre son nom de jeune fille et serait ” absolument dévastée ” par ce départ.