De nombreux bébés attendus en 2017 chez les Stars

Le site Grazia a dressé la liste des bébés les plus attendus sur la planète people en 2017.

Janet Jackson a accouché, à 50 ans, de son premier bébé le 3 janvier dernier. Marion Cotillard et Guillaume Canet, s’apprêtent à accueillir leur deuxième enfant. Bradley Cooper et Irina Shayk attendent leur tout premier bambin. Amélie Mauresmo deviendra maman pour la deuxième fois d’ici quelques mois. L’animatrice et ancienne Miss France, Sophie Thalmann, et son mari Christophe Soumillon attendent leur troisième enfant.

Mel Gibson s’apprête à accueillir son neuvième enfant !