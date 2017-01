Le directeur de casting de “The voice” à la recherche de la plus belle voix haut-rhinoise !

Bruno Berberes, directeur de casting pour “The Voice”, présidera le jury du prochain concours de “The MAS talent, à la recherche de la plus belle voix.”

Pour ceux qui ne connaissent pas encore , The MAS TAlent c’est le grand concours de chant organisé chaque année par l association altkirchoise Music Art System.

Bruno Berberes aura donc la charge de dénicher les talents haut-rhinois. C’est lui qui a, entres autres, découvert Louane ou encore Florent Mothe.

Pour participer à The MAS Talent, il faut s inscrire via le site www.musicartsystem.com.

Fin des isncriptions le 15 janvier. Concours prévu le 4 février à Wittersdorf…. A la clé pour les plus belles voix, une foule de cadeaux ( cours de chant, micro, session studio etc…)

Bonne chance aux aspirants chanteurs !