Un enfant de quatre ans s’est débrouillé seul pour manger des frites. Il a été retrouvé à plus de 3 kilomètres de chez lui, au volant de sa mini-voiture, une BMW miniature. Ses parents dormaient et le petit en a profité pour partir. Les policiers ont interpellé le garçonnet et les parents qui avaient signalé l’absence de leur petit, on vite était mis au courant.

Plus de peur que de mal !!!