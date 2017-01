La fédération internationale de football vient de créer The Best qui a pour mission de récompenser les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs de l’année écoulée.

La première édition de The Best se déroulera le 9 janvier prochain à Zurich. Et pour marquer le coup, Eva Longoria va animer la soirée. Elle sera présente aux côtés du gratin du football pour remettre les différents prix.