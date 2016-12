Gru est de retour : Moi, Moche et Méchant 3

L’été 2017 marquera le grand retour de Moi, moche et méchant au cinéma. Le 3 sortira le 5 juillet 2017 dans les salles du Haut-Rhin. La toute première bande-annonce du film d’animation vient de sortir et nous dévoile déjà qui sera le grand vilain de ce nouvel opus. Place aux épaulettes, à la moustache rétro et à l’ambiance pop music, avec Balthazar Bratt. Gru et son acolyte Lucy vont devoir arrêter ce voleur fan de Michael Jackson. Who’s bad ? Les Minions préfèrent faire la fête plutôt que d’aider leur maître. Pour ce qui est des voix françaises, on retrouvera Gad Elmaleh et Audrey Lamy dans la peau de Gru et Lucy.