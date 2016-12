Quel est le hit le plus Shazamé en 2016 ?

Le titre le plus shazamé en 2016 est celui-ci de Sia avec Cheap Thrills. Dans le Top 10, on retrouve Kungs avec This Girl, Twenty One Pilots avec Stressed Out ou encore Justin Bieber avec Love Yourself.

1. Sia – Cheap Thrills

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners – This Girl

3. Alan Walker – Faded

4. Mike Prosner – I took a pill in Ibiza

5. Twenty One Pilots – Stressed Out

6. Lukas Graham – Seven Years

7. The Chainsmokers Feat. Daya – Don’t Let me down

8. Imany – Don’t Be So Shy

9. DNCE – Cake By The Ocean

10. Justin Bieber – Love Yourself