Jamie Foxx se bat et se fait virer d’un restaurant

Sorti samedi soir dans un restaurant d’Hollywood avec ses amis, l’acteur a eu une altercation avec un homme qui aurait demandé au groupe de parler moins fort. Le ton est monté. Le client serait venu à dire : « M’énerve pas, je suis de New York. » Ce à quoi aurait répondu l’un des amis de Jamie Foxx : « Va te faire f***re, je suis d’Oakland. ». Selon l’un des témoins, l’homme de New York aurait touché Jamie Foxx. Enervé, l’acteur a riposté en faisant une clé de bras à son adversaire avant de le mettre à terre.

Le groupe de Jamie Foxx et l’homme auraient été ensuite séparés avant d’être expulsés du restaurant.