Jennifer Lopez devait chanter pour la soirée du Nouvel An, dans un club de Miami. Mais finalement, elle refuse de donner ce mini concert et surtout de prendre un chèque de 1 million de dollars. La raison ? Elle a acheté une nouvelle maison à Bel-Air il y a quelques mois et Jlo a décidé de se détendre avec ses enfants et d’autres membres de la famille.