L’actrice la mieux payée d’Hollywood va jouer dans une série télé. Il s’agira de l’adaptation du roman « Today will be different » de Maria Semple. Julia Roberts interprétera le rôle d’Eleanor Flood, qui se réveille un matin avec l’ambition de passer la meilleure journée de sa vie. Seulement les choses ne se passeront pas comme prévues et des évènements étranges vont venir perturber les plans d’Eleanor.