Il y a quelques jours, se tenait le Jingle Ball de New York au Madison Square Garden. Organiser un concert sur cette scène coûte très cher et surtout, vous n’avez pas le droit de dépasser les minuit autorisé. Sauf que Justin Bieber, qui devait faire une apparition de 30 min, a décidé d’être en retard et en plus de rallonger son concert. Ce qui a coûté plus d’un million de dollars à l’organisateur et à fait rater le dernier métro à beaucoup de fans !