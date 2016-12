Kids United à New-York pour l’UNICEF

Gabriel, Erza, Gloria, Esteban et Nilusi étaient au siège de l’Organisation des Nations Unies pour les 70 ans de l’organisation internationale. Ils ont interprété Imagine de John Lennon et Heal the world de Michael Jackson, qu’ils ont déjà repris dans leurs albums. “Depuis toute petite, j’ai toujours voulu aider les enfants du monde. Je suis fier de pouvoir le faire, à travers ma passion : la musique”, se félicite Erza. Le groupe a déjà récoltée 1 million pour l’Unicef France. Depuis le début de l’aventure en novembre 2015, un euro est en reversé pour chacun de leur disque vendu.