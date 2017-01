Kim Kardashian est de retour sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et pour l’occasion, elle a posté des photos et vidéos de famille. Sur Snapchat, les quelques vidéos postées ont été vues à plus de 40 millions de reprises en seulement 24 heures. 84 millions d’internautes se sont rendues sur sa page Twitter pour voir ses tweets. Quant à sa photo de famille sur Instagram, elle a été likée à plus de 4 millions de reprises, et totalise près de 130 000 commentaires.