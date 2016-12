L’ émouvante Jane Constance à Wittenheim cet apres midi.

Jane Constance : c’est elle la gagnante de la saison 2 de The Voice Kids sur TF1.

L ex protégée de Patrick Fiori avait ému la France entière par sa douceur, sa force aussi et son courage ; jusqu’à s imposer en finale en octobre 2015. Elle n avait que 15 ans.

Non voyante de naissance, elle vient de sortir son 1er album “A travers vos yeux”. Album sur lequel Pascal Obispo et Lionel Florence ont collaboré. Ce dernier est dispo dans les bacs du 68 depuis le 25 novembre dernier.

Et la jeune prodige de 16 ans est aujourd’hui à Wittenheim pour un showcase à Cultura. RDV dès 15h pour découvrir quelques titres de son album.