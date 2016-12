Laurent Baffie se présente comme candidat à l’élection présidentielle de 2017

Dans une interview accordée au Parisien, Laurent Baffie explique qu’il compte bien succéder à François Hollande. “Ça fait deux ans que je démarche les maires. Et je serai votre prochain président de la République. Actuellement, je suis en campagne […] J’ai déjà fait du porte à porte dans une trentaine de villes”. Le candidat Baffie se définit comme écologiste et annonce comme priorité la suppression du diesel. S’il obtient ses 500 parrainages d’élus, il pourra alors se présenter et ira bien plus loin que ce qu’a fait Coluche, “mon modèle” comme l’avoue Laurent Baffie.

#francoisHollande me laisse le champs libre pour lui succéder.

merci et chapeau l'artiste! — Baffie Laurent (@lolobababa) 1 décembre 2016