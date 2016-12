Le quotidien argentin La Nacion confirme lui aussi “un projet de mariage” même si aucune date ne serait encore fixée. Cet heureux événement est l’aboutissement de huit années de vie commune pour les deux amoureux, qui sont déjà parents de deux beaux enfants, Thiago, 4 ans, et Mateo, un an, nés tous deux à Barcelone. A 29 ans pour lui et 28 ans pour elle, le mariage était la suite logique des choses pour le couple, qui étale fréquemment son bonheur sur les réseaux sociaux.