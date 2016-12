M. Pokora dévoile sa nouvelle coupe de cheveux ! Il reste blond, mais il a opté pour la crête. L’Alsacien reste toujours aussi beau gosse et en plus, d’après les rumeurs, il serait toujours célibataire !

Alors, ce nouveau look, vous en pensez quoi ?

#lacrête #mohawk 📷 @anthonyghnassia Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 21 Déc. 2016 à 1h35 PST