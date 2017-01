M. Pokora : “Je vais faire un break”

Alors que tout lui sourit, qu’il a débuté l’aventure The Voice 6 aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny, et que sa tournée est si demandée qu’il est obligé de prolonger de quelques dates supplémentaires, M. Pokora a d’ores et déjà prévu de faire une pause une fois son My Way Tour achevé… “Déjà, par tout ce que ça m’a demandé comme énergie en amont, pendant la préparation, tout ce que je donne comme énergie pour le porter aujourd’hui, parce que j’en suis tellement fier que je vais le défendre jusqu’au bout puis sur scène, parce qu’on n’arrête pas d’ajouter des dates. Donc je vais laisser beaucoup d’énergie dans l’année à venir. (…) Je vais faire un break”. M. Pokora avoue, qu’il a déjà pensé à l’après-tournée. “Je vais faire d’autres choses que je garde pour moi pour l’instant”.

M. Pokora profite pour le moment de quelques jours de vacances à Dubaï.

Belle année 2017 les ami(e)s ! Je vous souhaite le meilleur mais avant TOUT la santé… Le reste, comme toujours il faudra aller le chercher… On est ensemble. Avec le coeur… Toujours… Matt #dubai Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 1 Janv. 2017 à 2h50 PST