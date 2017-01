Madonna présente sa ligne de produits de beauté

Madonna a travaillé sur sa ligne de produits de beauté, MDNA, composée de six flacons à des prix raisonnables. Madonna a dit à ses fans américains qu’ils pourraient bientôt tester un soin masque, un savon pour le visage, un sérum, un brumisateur à la rose, un masque pour les yeux et un sérum pour les yeux. Madonna a fait une démonstration sur Twitter. On attend prochainement les produits dans le Haut-Rhin.