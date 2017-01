Mariah Carey rate sa prestation au réveillon de Times Square

Ce 31 décembre 2016, Mariah Carey devait chanter deux de ses plus grands tubes sur Times Square pour célébrer le passage à 2017. Une prestation suivie par un million de fêtards venus fêter l’événement sur place et retransmise en direct sur ABC. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu.

Après avoir semblé mal à l’aise durant sa première chanson, elle s’est carrément arrêtée de chanter en plein milieu de son tube Emotions.

“Aidez-moi à marcher”, a demandé Mariah Carey à deux de ses danseurs. Arrivée au bord de la scène, elle s’est plantée face au public et a demandé aux spectateurs de finir la chanson à sa place. “Laissez le public chanter”. Mariah Carey a-t-elle fait un de ses célèbres caprices, souffert d’un trou de mémoire ou été victime d’un bug ? Un de ses porte-paroles a assuré que cette prestation ratée était due à des soucis techniques. Quant à la diva, elle a réagi avec fatalisme sur Instagram. “Parfois ça merde, c’est la vie”, a écrit la chanteuse, avant de souhaiter une bonne année à ses fans.

And now, for the grand finale, 2016 is taking out Mariah Carey live on stage pic.twitter.com/kfBJxXjepB

— The Ostrich (@ALostrich) 1 janvier 2017