Michelle Obama arrive sur M6

Le 20 janvier prochain, Michelle Obama et son mari quitteront la Maison Blanche pour passer le flambeau à Donald Trump. La Première Dame des États-Unis apparaîtra quelques jour plus tard en tant que guest dans la série NCIS.

L’épisode est programmé pour le vendredi 27 janvier à partir de 21h sur M6. Michelle Obama a choisi d’y donner la réplique à l’agent Gibbs pour soutenir ” Joining Forces “, une association nationale d’aide aux militaires, aux vétérans et à leurs familles, qu’elle a créée en 2011.