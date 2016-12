Miley Cyrus déménage et quitte les States

Miley Cyrus n’a céssé de répeter tout au long de la campagne présidentielle qu’elle quitterait les États-Unis si Donald Trump était élu à la Maison-Blanche. Elle va donc partir et en plus, elle a déjà du travail. Selon le site Radar Online, Miley Cyrus a reçu une offre de la production de l’émission The Voice, dans sa version australienne. D’ailleurs, Liam Hemsworth, le petit ami de Miley Cyrus, est d’origine australienne, et les rumeurs entourant leur mariage sur une plage australienne sont nombreuses depuis plusieurs mois.