Les sorties albums de ce 9 décembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin !

M POKORA – My Way Édition Collector limitée Coffret

Pour «My Way», son 7ème album, Matt revisite les plus grands titres de Claude François en rendant hommage à une époque qu’il affectionne, pour ses influences musicales & son esprit feel good. Déjà 2 tubes extraits de l’album My Way : «Cette année-là» et «Belinda» M. Pokora est de retour sur scène à partir du 3 mars 2017 avec le My Way Tour et enflammera de nouveau la France avec un show spectaculaire entouré de 10 musiciens et de ses danseuses ! Déjà plus de 35 000 billets vendus. Sortie le 21 octobre dernier, My Way sera disponible le 9 décembre prochain dans une édition coffret collector limitée avec un contenu exclusif : Un Disque De Platine My Way, Un poster géant double face, Un CD Collector 16 titres dont 2 titres bonus, Un DVD incluant 1 documentaire, un making of et 2 clips («Cette année-là» et «Belinda»)



LP – Lost On You

LP est une auteure-compositeur et artiste américaine. Après avoir écrit pour Rihanna, Christina Aguilera et tant d’autres, la presse US la voit comme l’une des grandes artistes à venir : ELLE la qualifie de «nouvelle référence du Rock», et Vogue Us vante son «timbre pénétrant et son swing digne d’un Dylan passé à l’électrique». Son single «Lost on you» s’est classé N°1 dans plus de 10 pays et N°1 en France single & EP pendant plus de 5 semaines.



MIKA – Love Paris DVD

Le 27 mai dernier, l’artiste franco-libanais Mika a décidé de rendre hommage à la capitale française en offrant un show inédit à l’Arena Accord Hôtel, baptisé ‘Mika love Paris’. Ce concert unique, véritable déclaration d’amour, a été filmé. Rien n’a filtré à ce jour. Seuls les heureux chanceux présent à Bercy ont pu partager cet événement spécial. Universal et CGR Events, en accord avec Mika, dévoileront en exclusivité ce concert lors d’un séance exceptionnelle au cinéma le 21 octobre. L’occasion pour les fans de voir « cette lettre d’amour à Paris » en avant-première, dans plus de 150 cinémas participant.