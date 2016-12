Les sorties ciné de ce 14 décembre 2016

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin !

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY

Genres Fantastique, Aventure

Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.



BALLERINA

Genre Animation

Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…