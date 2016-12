Donald Trump, a proposé à Sylvester Stallone de prendre la la tête du National Endowmen of the Arts, le Fonds national pour les arts.

Ce fonds sert à subventionner des artistes et des organisations artistiques de l’État fédéral.

L’acteur a refusé l’offre mais s’est dit incroyablement flatté”, rapporte le New York Times. Ce dernier se verrait plus utile en aidant les vétérans en les aidant à « retrouver l’emploi, le logement correct, l’assistance financière que ces héros méritent ».