U2 fera bientôt une tournée des stades à travers l’Europe et les Etats-Unis et passera par le Stade de France le 25 juillet 2017. Noel Gallagher, le chanteur du groupe Oasis fera la première partie ! La prévente sera ouverte entre le mercredi 11 janvier 9h00 et le vendredi 13 janvier 17h00. Pour la mise en vente officielle, rendez-vous lundi 16 janvier.