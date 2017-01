Victoria Beckham retrouve Melanie C sur scène

Aux Maldives, Victoria Beckham a retrouvé, pour le plus grand plaisir des fans des années 90, Melanie C alors qu’elle donnait un concert le 31 décembre. Sur une vidéo, on voit la femme de David Beckham, rejoindre son amie sur scène pour l’accompagner sur le tube 2 Become 1. Il s’agit de retrouvailles rares, Victoria Beckham et Melanie C ayant tourné la “page Spice Girls” depuis plusieurs années. Si Victoria se consacre désormais à la mode, Melanie C se concentre sur sa carrière en solo.

Candle light and soul forever ❤ A wonderful start to 2017 xxx Une photo publiée par Melanie C (@melaniecmusic) le 31 Déc. 2016 à 23h36 PST