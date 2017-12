Quelles sont les 100 meilleures chansons de 2017 selon Billboard

Billboard vient de dévoiler le classement des 100 meilleures chansons de 2017.

Voici le top 10 :

01 – Bad Liar de Selena Gomez

02 – Bodak Yellow de Cardi B

03 – Slide de Calvin Harris feat Frank Ocean & Migos

04 – Despacito de Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

05 – XO Tour Llif3 de Lil Uzi Vert

06 – Humble de Kendrick Lamar

07 – Mi Gente (remix) de J Balvin, Willy William feat Beyoncé

08 – Sign of Times de Harry Styles

09 – I Feel It Coming de The Weeknd feat Daft Punk

10 – Feel It Still de Portugal. The Man