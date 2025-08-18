11ème Fête des tracteurs
🚜 *11ème Fête du Tracteur à Dessenheim* 🚜 Organisée par l'association *Souvenir et Passion*, avec la participation de l’*UNC de Dessenheim* et *Alsace Memory* 📅 *Samedi 23 & dimanche 24 août 2025* *Samedi dès 16h :* 🎶 Soirée animée par DJ JG 🌭 Petite restauration 🎆 Feu d’artifice à 23h *Dimanche dès 9h :* 🚜 Exposition de tracteurs anciens 🚗 Véhicules et voitures d’époque 🪖 Véhicules militaires anciens 🌾 Battage à l’ancienne ✈️ Survol à 11h par un avion de la Seconde Guerre mondiale 👧👦 Pour les enfants : 🎈 Structure gonflable 🚙 Promenades en Jeep 🍽️ Restauration à midi (sur réservation) 🥪 Petite restauration toute la journée 🎉 *Entrée gratuite* – Ambiance conviviale garantie ! Réservations et renseignements : souveniretpassion@outlook.fr Thomas MEYER : 06 18 03 63 96 Léo SIMON : 06 80 85 37 94
Lieu
68600 Dessenheim
Date
du 23 août 2025 à 16h00
au 24 août 2025 à 20h00
Organisateur