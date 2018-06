157 nouveaux emojis à découvrir dès aujourd’hui

Unicode 11.0 sort ce 5 juin une nouvelle palette de 157 nouveaux emojis : kangourou, lama, visage froid, visage qui fait la fête, super-héros, dent, bagel, cupcake, microbe, boîte à outils etc. 4 composants d’emojis ont aussi été ajoutés dans Unicode 11.0 pour cheveux roux, cheveux bouclés, crâne chauve et cheveux blancs. Apple, Google, Microsoft et Samsung rendront leurs versions compatibles avec les nouveaux emojis d’Unicode vers la fin de l’année. Pour Google et Apple, entre septembre et décembre selon les tendances historiques et entre janvier et février 2019 pour Samsung. Les plateformes comme Twitter et Facebook peuvent mettre à jour leurs designs d’emojis à n’importe quel moment. Ce sera sûrement entre juin et août selon leurs tendances historiques.