Sujet qui devrait mettre l eau à la bouche à de nombreuses personnes : le coup d’envoi bientôt de l opération : Tous au restaurant ! L’idée est simple vous faire découvrir de très bonne table en offrant un menu à la personne qui vous accompagne. Autrement dit un menu acheté c’est un menu offert !

Cette manifestation gustative, d ampleur nationale, débute le 18 septembre pour s’achever le 01er octobre. Il faut impérativement réserver sa table via internet et uniquement via internet : tousaurestaurant.com.

Réservation obligatoire et possible des aujourd’hui, la liste des restaurants participants à l opération a été dévoilée ce matin 10h !