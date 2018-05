13eme édition demain de “la nuit des mystères”

La nuit des mystères est de retour ! Et c’est demain, le19 mai, à Mulhouse !

On vous rappelle le principe de l événement : Un parcours aventure qui mènera les participants de musées en musées à la recherche d énigme. Le tout en passant par des lieux inédits et entièrement scénographiés.

Pour démarrer le jeu :

– il faut acheter un passeport (6 euros )

Point de vente : Cinéma Le Palace Mulhouse, Agences Soléa Mulhouse (Porte Jeune et Gare), Office de Tourisme de Mulhouse, Office de Tourisme de Thann – Cernay, Librairie Le Liseron, La librairie 47° Nord, L’Ecomusée d’Alsace, Le Parc de Wesserling, La Grange à Bécanes et l’Université Populaire du Rhin.

Ou encore dans tous les musées participants le jour J.

– Formez ensuite votre équipe, celle-ci peut être composée de 1 à 4 personnes.

Alors la nuit des mystères en est à sa 13eme édition. Du coup, le thème était tout trouvé… les Superstitions !On croisera sans doute chat noir, lutin, licorne etc …. Car oui précisons le, le déguisement est de rigueur ou du moins fortement conseillé. Il y a des points bonus à la clé !

A noter le très beau cadeau prévu pour les grands gagnants : un voyage aux Bahamas. La finale se déroulera au cinéma le palace à Mulhouse.

La nuit des mystères c’est demain de 14h à minuit à MUlhouse. Plus d info sur nuitdesmysteres.fr

Les musées participants :