Calogero et son “Liberté Chérie Tour” ce soir à Strasbourg

Trois ans après “Feux d’artifice”, Calogero est de retour sur les scènes de France. Il a entamé une vaste tournée le 10 mars dernier avec son 7eme et dernier album : “Liberté Chérie”. Et cette tournée passe ce soir par l ‘Alsace, précisément par le zénith de Strasbourg. L’artiste interprétera bien sûr d anciens succès mais aussi les plus récents comme “Fondamentale” ou encore “Je joue de la musique”

Alors, Calogero est un artiste aux chiffres impressionnants : 6 millions d albums vendus, 30 ans de carrière, 3 victoires de la musique.

Calogero c’est aussi un artiste plutôt discret. II se montre peu, fait peu parler de lui. Il avoue ne pas être très à l aise à la télé mais sur scène c’est une autre histoire. ….. Vous en aurez la preuve ce soir !

La tournée Liberté Chérie Tour de Calogero vous donne RDV au zénith de Strasbourg e soir ! Début du concert à 20h.