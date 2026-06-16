38ème Fête du Village
Pfetterhouse vous donne rendez‑vous pour sa 38ème Fête du Village Un week-end d’animations, de musique, de retrouvailles, de bonne humeur et de moments à partager en famille ou entre amis.💗 📅 Vendredi 3 juillet, ouverture festive avec la fête foraine 🎠, petite restauration et buvette 🍟 du Comité des Fêtes et la diffusion sur grand écran du match des 16ᵉ de finale de la Coupe du Monde de Foot ⚽ ⏲️Horaires : 19h-23h 📅 Samedi 4 juillet, toujours avec la fête foraine, place aux guinguettes des associations qui vous proposeront un grand choix de repas, à la Guggamusik Schlappabader de Buhl 🎼, à 23h au défilé aux lampions 🏮 des enfants suivi du magnifique feu d’artifice 🧨 tiré à 23h30 derrière la Salle des Fêtes. ⏲️ Horaires : 18h30 - 24h 📅 Dimanche 5 juillet, toujours avec la fête foraine et les guinguettes des associations, profitez en plus des stands marchands, sans oublier l'exposition artistique et artisanale 🎨dans la Salle des Fêtes, le tout animé par le Groupe costumé Larger Klika 🤴 de Friesen pour clôturer ce beau week‑end. ⏲️Horaires : 11h -18h ✨ Un week‑end complet, animé et chaleureux vous attend à Pfetterhouse !
Lieu
68480 Pfetterhouse
Date
du 4 juillet 2026 à 18h00
au 5 juillet 2026 à 18h00
Organisateur