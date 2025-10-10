38ème soirée Paella
L’amicale des sapeurs-pompiers de Balgau vous invite à une soirée conviviale autour d’une délicieuse paella, accompagnée d’une ambiance musicale assurée par l’orchestre Chorus Que ce soit entre amis, en famille ou entre collègues pompiers, venez partager cette soirée gourmande et festive avec eux ! Au menu : Sangria, Paella ou Assiette anglaise, Dessert et café Pour plus d'information et réservation se rendre du le site Helloasso
Lieu
68740 Rustenhart
Date
du 22 novembre 2025 à 19h30
au 23 novembre 2025 à 3h00