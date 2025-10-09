3ème Clapping des Entrepreneuses®
Un événement incontournable à Strasbourg en décembre pour toutes celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat ! Vous y êtes… le grand saut vers l’entrepreneuriat ! C’est une étape passionnante mais aussi pleine de questions, de doutes et de défis. La bonne nouvelle ? Vous n’êtes pas seule. De nombreux dispositifs existent pour vous accompagner et vous aider à faire grandir votre projet. Pour cela, le jeudi 11 décembre prochain, BGE Alsace-Lorraine vous donne rendez-vous pour sa 3ème édition du Clapping des Entrepreneuses® à Strasbourg ! Pourquoi participer ? Le Clapping des Entrepreneuses® a pour mission de vous aider à prendre confiance en vous, vous apporter des conseils concrets et pratiques, répondre à vos questions sur l’entrepreneuriat, vous donner accès à de nombreuses ressources, vous permettre de rencontrer des dirigeantes inspirantes et des acteurs clés de la création d’entreprise. Un événement qui rencontre un franc succès depuis 2023 ! Lancé en 2023 à Strasbourg, le Clapping des Entrepreneuses® a déjà réuni plus de 250 participantes lors de ses deux éditions à succès. Un moment riche en échanges, conseils et networking qui a marqué les entrepreneuses et futures entrepreneuses ! Le Clapping des Entrepreneuses® c'est : 4 ateliers en après-midi (20 participantes par atelier) : 13 :30 - Atelier 1 : « Les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de l’accompagnement des projets à impact ». 13 :30 - Atelier 2 : « Optimiser sa présence sur le web ». 15 :30 - Atelier 1 : « Les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de l’accompagnement des projets à impact ». 15 :30 - Atelier 2 : « Optimiser sa présence sur le web ». 1 soirée afterwork avec : Une plénière avec une table ronde de dirigeantes d'entreprise à succès Un cocktail dînatoire Plus de 10 dirigeantes d'entreprises disponibles pour partager leur expérience Plus de 15 partenaires (banques, centres de formation, réseaux d’entrepreneuses, etc.) pour répondre à toutes vos questions Cette année, une 3ème édition du Clapping des Entrepreneuses® aura lieu à Strasbourg le jeudi 11 décembre 2025 au Kaleidoscoop à Strasbourg. Sont attendues pour cet événement plus de 130 participantes. Un événement organisé par BGE Alsace-Lorraine, en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg et le Crédit Agricole Alsace-Vosges. Plus d'informations Date : Jeudi 11 décembre 2025 Horaires : 13:30 pour les ateliers | Soirée : à partir de 17 :45 Lieu : Kaleidoscoop, 5 Rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg Plus d'informations : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/clapping-des-entrepreneuses/ Tarif : entrée libre | Uniquement sur inscription : https://www.billetweb.fr/3eme-clapping-des-entrepreneuses
