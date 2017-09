A Bangkok, en Thaïlande, les gaufres en forme de pénis, fourrées au fromage et à la saucisse font un carton sur le marché. Une vidéo de leur préparation a été vue plus de 19 millions de fois et les touristes de Bangkok se pressent autour du stand de Ketnita Prasertsomboon, créatrice de ces hot-dogs phalliques.

Posted by Marefood on 16 Septembrie 2017