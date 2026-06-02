A.C.U FESTIVAL 2026 : LA SORTIE FAMILLE QUI CHANGE DU CINÉMA CLASSIQUE
Et si, cette année, vous viviez le cinéma autrement… ensemble ? Le A.C.U Festival transforme une simple sortie cinéma en véritable expérience à partager en famille ou entre amis. Ici, on ne vient pas seulement voir des films : on rit ensemble, on débat ensemble, on vote ensemble, on vit la soirée ensemble. Pendant toute une soirée, découvrez une sélection de courts-métrages projetés sur grand écran dans une ambiance chaleureuse, festive et immersive ! Comédie, émotion, suspense, moments drôles et inattendus... Chaque film est différent et permet à tous les générations de ressentir quelque chose. Mais ce qui rend le A.C.U Festival vraiment unique, c’est que le public devient le jury officiel de la soirée ! Après chaque projection, vous scannez simplement un QR Code avec votre téléphone pour voter en direct pour vos films préférés ! Un concept original et participatif qui fait réagir toute la salle et crée de vrais souvenirs communs. Les réalisateurs sont présents sur place pour échanger avec le public, rendant le cinéma plus vivant, plus humain et plus proche que jamais. Dans un monde où chacun regarde des films seul chez soi, le A.C.U Festival propose au contraire une expérience collective rare : ressentir ensemble la magie d’une salle de cinéma pleine d’émotions. Samedi 6 juin 2026 à 20h Ciné-Croisière de Cernay Une soirée conviviale, originale et accessible à tous, idéale pour partager un vrai moment en famille autour du cinéma dirigé par l'actrice et réalisatrice alsacienne Anaïs Gasparini
Lieu
68700 Ciné-Croisière de Cernay
Date
du 6 juin 2026 à 20h00
au 6 juin 2026 à 23h00