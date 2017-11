A Mulhouse, Nanuq souffle sa première bougie !

C’est jour de fête aujourd’hui au parc zoologique de Mulhouse : l’oursonne Nanuq fête ses : un an.

C’est en effet le 7 novembre 2016 que sa maman Sessi a mis la boule de poil au monde. Nanuq a sa naissance ne pesait que 400g ! Visiblement en une année, elle a pris du poil de la bête. Aujourd’hui elle pèse entre 120 et 150 kg. Ce n’est déjà plus vraiment une petite peluche mais NAnuq reste une mascotte, un symbole car la naissance d’un ours polaire reste extrêmement rare en France et l’espèce est fortement menacée par la fonte de la banquise.

Nanuq restera au zoo de Mulhouse encore une ou 2 années avant de partir vers un autre parc zoologique. Profitez donc encore d’aller la voir, l’admirer et pourquoi pas d’aller lui souhaiter un bon anniversaire.

D’ailleurs le zoo de Mulhouse récolte aujourd’hui les cadeaux des visiteurs pour Nanuq. Elle a besoin de jouets comme des cônes de signalisation, des ballons de sport, des quilles en plastique, des cerceaux, des pneus, ou encore des cordes d’escalade. Plus les objets sont colorés, mieux c’est !

Collecte de cadeaux à l’entrée du zoo de Mulhouse jusqu’à ce soir !