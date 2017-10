Une sans-abri retrouve le porte-feuille de Cameron Diaz

Cameron Diaz a mangé avec Gwyneth Paltrow dans un restaurant à Beverly Hills. En voulant se cacher des photographes, Cameron a fait tomber son portefeuille. Une sans-abri a vu qu’il était tombé et l’a récupéré. D’après TMZ, elle a fait tout son possible pour lui rendre et est restée dans le secteur au cas où Cameron reviendrait. Une personne a contacté la police pour les informer que cette sans-abri était en possession du portefeuille de Cameron Diaz. Des agents se sont rendus sur place et ont pu le récupérer.