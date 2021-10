Poste à pourvoir à temps plein au multi-accueil « Les cigogneaux » situé place des Humanistes, à proximité du centre hospitalier de Rouffach. Le multi-accueil « Les Cigogneaux » offre au personnel de l'hôpital et aux habitants de la communauté de communes du pays de Rouffach 56 places en équivalent temps plein, pour l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. Les missions sont exercées sous l'autorité hiérarchique de la directrice du Multi-Accueil, du directeur des soins et la responsabilité fonctionnelle du directeur des ressources humaines.

Disponibilité du poste : à compter du 01 novembre 2021

Missions principales du poste :

Veiller au bien-être des enfants, les accueillir en assurant leur sécurité physique et affective

Assurer les soins d'hygiène et de vie quotidienne des enfants

Participer à l'entretien du matériel et des locaux

Appliquer la réglementation sur l'hygiène et la sécurité

Organiser les activités d'éveil

Collaborer avec les différents membres de l'équipe éducative

Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques

Compétences attendues :

Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du jeune enfant en structure d'accueil

Savoir répondre aux différents besoins des enfants en tenant compte de leur personnalité et de leur niveau de développement psychomoteur

Faire preuve d'empathie, de bienveillance et d'adaptabilité aux situations rencontrées

Etablir des relations professionnelles ; accueillir et sécuriser enfants et parents, échanger avec ses pairs

S'engager dans un travail d'équipe

L'annonce complète est consultable sur le site internet : www.ch-rouffach.fr - rubrique "offres d'emploi"

Vaccination COVID 19 obligatoire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121VHHQ