Poste à pourvoir à temps complet à la Maison d'Accueil Spécialisée dépendant du pôle médico-social. Le pôle médico-social (PMS) regroupe 2 structures qui hébergent 98 résidents admis après accord de la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Ce pôle permet la prise en charge de résidents souffrant ou ayant des séquelles de pathologies mentales mais pouvant résider en dehors d'un service hospitalier de psychiatrie. Il accueille des personnes dont la dépendance totale ou partielle constatée par la COTOREP les rend inaptes à toute activité professionnelle et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, une surveillance médicale et des soins appropriés. Missions du poste : L'accompagnant éducatif et social participe a l'accompagnement des adultes handicape s. Il agit au sein d'une e quipe pluriprofessionnelle sous la responsabilite d'un travailleur social ou parame dical. Le gou t du contact, l'inte re t pour les proble mes humains et sociaux que rencontrent les personnes gravement handicape es ou de pendantes, la capacite d'e coute, constituent des atouts pour ce me tier qui repose a la fois sur des relations de qualite et sur une assistance concre te lie e aux actes mate riels que ne cessite la vie quotidienne. Pré-requis : Être titulaire du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ou du diplôme d'État d'aide médico-psychologique Vaccination COVID-19 obligatoire - schéma complet exigé Compétences attendues : Accompagner, stimuler et valoriser la personne au travers des gestes de la vie quotidienne Participer à l'élaboration des projets d'activités en tenant compte des potentialités et capacités des résidents, les mettre en oeuvre Transmettre ses observations par écrit et oralement pour maintenir la continuité et la cohérence de la prise en charge Savoir repérer les signes des pathologies psychiatriques rencontrées Être à l'écoute du résident et de sa famille Participer à la vie institutionnelle (les projets culture à l'hôpital, les activités du centre social) Accompagner le résident aux consultations médicales Maîtriser l'outil informatique Avoir la capacité d'un engagement relationnel verbal et non-verbal.

