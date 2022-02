Sous l'autorité du cadre de service et du directeur adjoint du Pôle et conformément aux valeurs associatives et aux dispositions du projet d'établissement, ses missions sont :

Aide la personne accompagnée dans les différents actes essentiels de la vie quotidienne pour maintenir, développer son autonomie et son bien-être et accompagner la régression.

Élabore et met en œuvre des Projets d'Accompagnement Individuels (PAI) des personnes accueillies et Projets d'Actions Collectives (PAC).

Rédige, met en œuvre et évalue des projets d'actions éducatives individuelles ou collectives répondant aux besoins repérés.

Organise et participe aux différents événements au sein de l'établissement et à l'extérieur.

Assure un rôle de référent éducatif.

Vous travaillerez au sein d'un internat, vous aurez des horaires du matin du soir ou de journée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128FWYJ